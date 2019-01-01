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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

День інкасатора

4 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День залізничника

6 серпня

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму

День військ зв’язку України

Міжнародний день офтальмології

9 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня

День фізкультурника

11 серпня

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

12 серпня

Міжнародний день молоді

13 серпня

Всесвітній день шульги

15 серпня

День археолога

17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника України

Преображення Господнє

23 серпня

День Державного Прапора України

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня

День незалежності України

До Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування

Народження дитини - найбільше диво в світі. Дві клітини - жіноча і чоловіча об’єднаються щоб дати нове життя. Від першої щасливої звістки «Ви вагітні» - починається новий відлік часу. Це час сумнівів та очікувань. Всі думки та емоції тільки про одне. Неповторну мить зустрічі з МАЛЮКОМ. Якою буде ця зустріч? А що якщо…? А раптом…?



І ця перша зустріч неодмінно відбудеться, і всі питання вирішаться у пологовому будинку.



КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР з 2004 р. має статус «Лікарні доброзичливої до дитини» та знаходиться в проекті «Здоров’я матері та дитини» з квітня 2008 року. Статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» присвоюється закладам охорони здоров’я України, які надають допомогу матерям та дітям відповідно до вимог Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини». В основу ініціативи покладені Принципи підтримки грудного вигодовування. Даний статус присвоюється рішенням Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України. Народження дитини - найбільше диво в світі. Дві клітини - жіноча і чоловіча об’єднаються щоб дати нове життя. Від першої щасливої звістки «Ви вагітні» - починається новий відлік часу. Це час сумнівів та очікувань. Всі думки та емоції тільки про одне. Неповторну мить зустрічі з МАЛЮКОМ. Якою буде ця зустріч? А що якщо…? А раптом…?І ця перша зустріч неодмінно відбудеться, і всі питання вирішаться у пологовому будинку.КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР з 2004 р. має статус «Лікарні доброзичливої до дитини» та знаходиться в проекті «Здоров’я матері та дитини» з квітня 2008 року. Статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» присвоюється закладам охорони здоров’я України, які надають допомогу матерям та дітям відповідно до вимог Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини». В основу ініціативи покладені Принципи підтримки грудного вигодовування. Даний статус присвоюється рішенням Координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України. подробнее