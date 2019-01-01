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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

День інкасатора

4 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День залізничника

6 серпня

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму

День військ зв’язку України

Міжнародний день офтальмології

9 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня

День фізкультурника

11 серпня

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

12 серпня

Міжнародний день молоді

13 серпня

Всесвітній день шульги

15 серпня

День археолога

17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника України

Преображення Господнє

23 серпня

День Державного Прапора України

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня

День незалежності України

Реєстрація ГО зі статусом юридичної особи на порталі «Он-лайн будинок юстиції»

Міністерством юстиції України запроваджено у пілотному режимі на порталі «Он-лайн будинок юстиції» нову послугу з подання в електронній формі заяви та документів для проведення державної реєстрації громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.



Суть послуги полягає у тому, що заявник у будь-який зручний для себе час може подати заяву та документи на державну реєстрацію громадського об’єднання зі статусом юридичної особи в електронній формі.



Для подання заяви та документів в електронній формі громадянину досить мати доступ до мережі Інтернет та електронний цифровий підпис. Міністерством юстиції України запроваджено у пілотному режимі на порталі «Он-лайн будинок юстиції» нову послугу з подання в електронній формі заяви та документів для проведення державної реєстрації громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.Суть послуги полягає у тому, що заявник у будь-який зручний для себе час може подати заяву та документи на державну реєстрацію громадського об’єднання зі статусом юридичної особи в електронній формі.Для подання заяви та документів в електронній формі громадянину досить мати доступ до мережі Інтернет та електронний цифровий підпис. подробнее