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Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

1 червня

Всесвітній день батьків

Міжнародний день захисту дітей

2 червня

День меліоратора

День працівників водного господарства України

День працівників місцевої промисловості України

4 червня

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня

Вознесіння Господнє

День журналіста України

8 червня

Всесвітній день океанів

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

9 червня

День працівників текстильної і легкої промисловості

Міжнародний день друзів

12 червня

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

День працівника фондового ринку України

30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

29 травня 2019 року в актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлоград» було проведено прес-конференцію на тему: «30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії». У заході взяла участь міський алерголог Панас Вікторія Василівна.



30 травня відзначається Всесвітній день боротьби з алергічними захворюваннями та з бронхіальною астмою. Лікар акцентувала увагу присутніх журналістів на цій проблемі, тому що ріст алергічних захворювань вражає масштабами. У Європі від 30-50% населення мають алергічні захворювання. З них 10-15% страждають на бронхіальну астму. 29 травня 2019 року в актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлоград» було проведено прес-конференцію на тему: «30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії». У заході взяла участь міський30 травня відзначається Всесвітній день боротьби з алергічними захворюваннями та з бронхіальною астмою. Лікар акцентувала увагу присутніх журналістів на цій проблемі, тому що ріст алергічних захворювань вражає масштабами. У Європі від 30-50% населення мають алергічні захворювання. З них 10-15% страждають на бронхіальну астму. подробнее