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30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
29 травня 2019 року в актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлоград» було проведено прес-конференцію на тему: «30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії». У заході взяла участь міський алерголог Панас Вікторія Василівна.
30 травня відзначається Всесвітній день боротьби з алергічними захворюваннями та з бронхіальною астмою. Лікар акцентувала увагу присутніх журналістів на цій проблемі, тому що ріст алергічних захворювань вражає масштабами. У Європі від 30-50% населення мають алергічні захворювання. З них 10-15% страждають на бронхіальну астму. подробнее
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