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Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня

Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня

День морської піхоти України

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів

24 травня

Європейський день парків

День слов’янської писемності і культури

25 травня

День зниклих безвісти дітей

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День філолога

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня

День хіміка

29 травня

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

Весняні загострення хронічних та психологічних станів

10 травня 2019 року в психоневрологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Поради фахівця щодо попередження загострення хронічних та психологічних станів». У роботі заходу взяла участь практичний психолог психоневрологічного диспансерного відділення КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» Вірясова Анна Василівна.



Вірясова А.В. розповіла присутнім журналістам, що більшість людей бояться звертатися до лікаря, а тим паче до лікаря-психіатра або психолога, бо спрацьовує соціальне табу «що подумають про мене інші», «я ж не псих», «не придурюйся, повинен справитися сам», «посади картоплю і все пройде». 10 травня 2019 року в психоневрологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Поради фахівця щодо попередження загострення хронічних та психологічних станів». У роботі заходу взяла участь практичний психолог психоневрологічного диспансерного відділення КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» Вірясова Анна Василівна.Вірясова А.В. розповіла присутнім журналістам, що більшість людей бояться звертатися до лікаря, а тим паче до лікаря-психіатра або психолога, бо спрацьовує соціальне табу «що подумають про мене інші», «я ж не псих», «не придурюйся, повинен справитися сам», «посади картоплю і все пройде». подробнее