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Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня

Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня

День морської піхоти України

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів

24 травня

Європейський день парків

День слов’янської писемності і культури

25 травня

День зниклих безвісти дітей

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День філолога

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня

День хіміка

29 травня

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

ИДЕИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Не знаете, как весело и с пользой провести уикенд или долгожданный отпуск? Предлагаем вам отличные идеи! Солнце способно укрепить иммунитет, улучшить настроение и «прогнать» усталость на целый год. Поэтому нужно больше времени находиться на свежем воздухе. Так почему бы не «удариться» в активный образ жизни?



Где лучше всего отдохнуть?

Совершенно неважно, куда вы решите поехать: на дачу, в лес или к морю. Главное правило качественного отдыха – активность. Ведь движение – это жизнь. Эти простые слова коротко и содержательно описывают хорошее времяпрепровождение.



Какие интересные виды активности можно «испробовать» в зависимости от места отдыха и компании? Не знаете, как весело и с пользой провести уикенд или долгожданный отпуск? Предлагаем вам отличные идеи! Солнце способно укрепить иммунитет, улучшить настроение и «прогнать» усталость на целый год. Поэтому нужно больше времени находиться на свежем воздухе. Так почему бы не «удариться» в активный образ жизни?Совершенно неважно, куда вы решите поехать: на дачу, в лес или к морю. Главное правило качественного отдыха – активность. Ведь движение – это жизнь. Эти простые слова коротко и содержательно описывают хорошее времяпрепровождение.Какие интересные виды активности можно «испробовать» в зависимости от места отдыха и компании? подробнее