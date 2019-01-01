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Погода в Павлограде
GISMETEO: Погода по г.Павлоград
 
 
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Свята України
21 травня
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
22 травня
Міжнародний день біологічного різноманіття
23 травня
День морської піхоти України
Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів
24 травня
Європейський день парків
День слов’янської писемності і культури
25 травня
День зниклих безвісти дітей
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
День філолога
Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій
26 травня
День хіміка
29 травня
Міжнародний день розсіяного склерозу
Міжнародний день миротворців ООН
30 травня
Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
День жіночої емансипації
31 травня
Всесвітній день без тютюну
Всесвітній день блондинок
 
 
ИДЕИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Дата: 20 Май 2019  

Не знаете, как весело и с пользой провести уикенд или долгожданный отпуск? Предлагаем вам отличные идеи! Солнце способно укрепить иммунитет, улучшить настроение и «прогнать» усталость на целый год. Поэтому нужно больше времени находиться на свежем воздухе. Так почему бы не «удариться» в активный образ жизни?

Где лучше всего отдохнуть?

Совершенно неважно, куда вы решите поехать: на дачу, в лес или к морю. Главное правило качественного отдыха – активность. Ведь движение – это жизнь. Эти простые слова коротко и содержательно описывают хорошее времяпрепровождение.

Какие интересные виды активности можно «испробовать» в зависимости от места отдыха и компании? подробнее
 
 
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