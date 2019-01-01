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День робітника слідчих органів

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

7 квітня

Благовіщення

Всесвітній день здоров’я

День геолога

Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді

8 квітня

День працівників військових комісаріатів

Міжнародний день ромів

11 квітня

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 квітня

Всесвітній день рок-н-ролу

Всесвітній день авіації і космонавтики

День працівників ракетно-космічної галузі України

День скаута в Україні

15 квітня

День працівників кримінального розшуку України

День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня

Всесвітній день голосу

17 квітня

Всесвітній день боротьби з гемофілією

День пожежної охорони

18 квітня

Міжнародний день пам’яток та історичних місць

20 квітня

Український день навколишнього середовища

21 квітня

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

22 квітня

Міжнародний день Землі

23 квітня

Всесвітній день книг і авторського права

Всеукраїнський день психолога

24 квітня

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день солідарності молоді

25 квітня

Всесвітній день боротьби проти малярії

Міжнародний день ДНК

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

5 квітня 2019 року за участі волонтерських загонів медичного коледжу «Ромашка» під керівництвом Маловик Л.І. та «Панацея» під керівництвом Семененко О.В., фахівців кабінету пропаганди медичних знань та голови Товариства Червоного Хреста було організовано та проведено акції для мешканців міста на тему: «7 квітня – Всесвітній день здоров’я» - у центрі міста біля МКДЦ «МИР» та в Західно-Донбаському професійному ліцеї. Заходи відбулись в рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз та до Всесвітнього дня здоров’я, який щороку відзначається 7 квітня.



Здоров’я – це справжнє багатство, наявність якого іноді ігнорується. Здорові люди дуже рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштовувати свій побут та життєдіяльність, щоб їх здоров’я залишалося міцним та надійним на тривалий час. Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я приурочена дню створення Всесвітньої організації охорони здоров’я. Профілактика та увага до нашого власного здоров’я є основною метою проведення в цей день акцій та заходів. 5 квітня 2019 року за участі волонтерських загонів медичного коледжу «Ромашка» під керівництвом Маловик Л.І. та «Панацея» під керівництвом Семененко О.В., фахівців кабінету пропаганди медичних знань та голови Товариства Червоного Хреста було організовано та проведено акції для мешканців міста на тему: «7 квітня – Всесвітній день здоров’я» - у центрі міста біля МКДЦ «МИР» та в Західно-Донбаському професійному ліцеї. Заходи відбулись в рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз та до Всесвітнього дня здоров’я, який щороку відзначається 7 квітня.Здоров’я – це справжнє багатство, наявність якого іноді ігнорується. Здорові люди дуже рідко замислюються про те, як правильно і розумно влаштовувати свій побут та життєдіяльність, щоб їх здоров’я залишалося міцним та надійним на тривалий час. Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я приурочена дню створення Всесвітньої організації охорони здоров’я. Профілактика та увага до нашого власного здоров’я є основною метою проведення в цей день акцій та заходів. подробнее