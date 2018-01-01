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День кліента

20 березня

Всесвітній день Землі

Всесвітній день здоров’я ротової порожнини

День весняного рівнодення

Міжнародний день щастя

21 березня

Всесвітній день домашнього господарства

Всесвітній день поезії

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Міжнародний день лісів

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Міжнародний день лялькаря

22 березня

Всесвітній день водних ресурсів

День Балтійського моря

День таксиста

23 березня

Всесвітній день метеоролога

24 березня

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

День фтизіатра

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 березня

День служби безпеки України

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

26 березня

День Національної гвардії України

27 березня

День нефролога

Міжнародний день театру

30 березня

Година Землі

31 березня

Перехід на літній час

Ботулізм. Причини, симптоми, профілактика

За даними «Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» в 2018 році в Україні зареєстровано 117 випадків ботулізму, внаслідок яких постраждало 168 людей, 8 із них померли. Випадки ботулізму були зареєстровані майже у всіх регіонах України.



В 2017 році було зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 із них закінчились летально.



В Дніпропетровській області в 2018 році також реєструвались випадки захворювання на ботулізм: всього зареєстровано -16 випадків, 25 - постраждалих, в т.ч серед дітей - 1, летальний випадок - 1, серед дітей - 1. За даними «Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» в 2018 році в Україні зареєстровано 117 випадків ботулізму, внаслідок яких постраждало 168 людей, 8 із них померли. Випадки ботулізму були зареєстровані майже у всіх регіонах України.В 2017 році було зареєстровано 62 випадки захворювання на ботулізм, 9 із них закінчились летально.В Дніпропетровській області в 2018 році також реєструвались випадки захворювання на ботулізм: всього зареєстровано -16 випадків, 25 - постраждалих, в т.ч серед дітей - 1, летальний випадок - 1, серед дітей - 1. подробнее