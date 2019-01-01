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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

День інкасатора

4 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День залізничника

6 серпня

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму

День військ зв’язку України

Міжнародний день офтальмології

9 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня

День фізкультурника

11 серпня

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

12 серпня

Міжнародний день молоді

13 серпня

Всесвітній день шульги

15 серпня

День археолога

17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника України

Преображення Господнє

23 серпня

День Державного Прапора України

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня

День незалежності України

Роль родини у грудному вигодовуванні

7 серпня 2019 року в актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» було проведено прес-конференцію на тему: «1-7 серпня - Тиждень підтримки грудного вигодовування». У роботі прес-конференції взяла участь лікар-неонатолог КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» Михайленко Оксана Анатоліївна.



Михайленко Оксана Анатоліївна розповіла журналістам про те, що в місті Павлограді дуже активно впроваджується грудне вигодовування, тому майже 98% жінок, виходячи із пологового будинку вміють правильно прикладати дитину до грудей та мають налагоджену лактацію. За 6 місяців поточного року в Павлограді народилося 626 дітей. При цьому 76,9% пологів в Павлограді - партнерські, причому найчастіше на пологах присутні чоловіки породіль. 7 серпня 2019 року в актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» було проведено прес-конференцію на тему: «1-7 серпня - Тиждень підтримки грудного вигодовування». У роботі прес-конференції взяла участь лікар-неонатолог КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» Михайленко Оксана Анатоліївна.Михайленко Оксана Анатоліївна розповіла журналістам про те, що в місті Павлограді дуже активно впроваджується грудне вигодовування, тому майже 98% жінок, виходячи із пологового будинку вміють правильно прикладати дитину до грудей та мають налагоджену лактацію. За 6 місяців поточного року в Павлограді народилося 626 дітей. При цьому 76,9% пологів в Павлограді - партнерські, причому найчастіше на пологах присутні чоловіки породіль. подробнее