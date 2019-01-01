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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

День інкасатора

4 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День залізничника

6 серпня

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму

День військ зв’язку України

Міжнародний день офтальмології

9 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня

День фізкультурника

11 серпня

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

12 серпня

Міжнародний день молоді

13 серпня

Всесвітній день шульги

15 серпня

День археолога

17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника України

Преображення Господнє

23 серпня

День Державного Прапора України

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня

День незалежності України

Грудне вигодовування передчасно народжених дітей

За перше півріччя 2019 року у Павлоградському пологовому будинку народилося 626 дітей, з них недоношених - 31 малюк.



Передчасно народжені немовлята потребують особливого імунобіологічного захисту, забезпечення білками, вуглеводами, жирами, вітамінами, мікроелементами. При передчасних пологах грудне молоко має особливі поживні і енергетичні властивості. Так, молоко жінок, що народили передчасно, містить більшу кількість білка, поліненасичених жирних кислот, які необхідно для росту: розвитку організму недоношеної дитини, насамперед, для дозрівання центральної нервової системи.



Також, грудне молоко при передчасних пологах більш багате на вуглеводи, вітаміни А, Е, С порівняно з грудним молоко у жінок, що народили в строк. Дуже важливо, що грудне молоко у жінок при недоношеній вагітності містить більше мікроелементів, необхідних для розвитку дитини, а саме: заліза, хлору, цинку, міді, йоду. За перше півріччя 2019 року у Павлоградському пологовому будинку народилося 626 дітей, з них недоношених - 31 малюк.Передчасно народжені немовлята потребують особливого імунобіологічного захисту, забезпечення білками, вуглеводами, жирами, вітамінами, мікроелементами. При передчасних пологах грудне молоко має особливі поживні і енергетичні властивості. Так, молоко жінок, що народили передчасно, містить більшу кількість білка, поліненасичених жирних кислот, які необхідно для росту: розвитку організму недоношеної дитини, насамперед, для дозрівання центральної нервової системи.Також, грудне молоко при передчасних пологах більш багате на вуглеводи, вітаміни А, Е, С порівняно з грудним молоко у жінок, що народили в строк. Дуже важливо, що грудне молоко у жінок при недоношеній вагітності містить більше мікроелементів, необхідних для розвитку дитини, а саме: заліза, хлору, цинку, міді, йоду. подробнее