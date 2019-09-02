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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

День інкасатора

4 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День залізничника

6 серпня

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

8 серпня

Всесвітній день кішок

Міжнародний день альпінізму

День військ зв’язку України

Міжнародний день офтальмології

9 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня

День фізкультурника

11 серпня

День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

12 серпня

Міжнародний день молоді

13 серпня

Всесвітній день шульги

15 серпня

День археолога

17 серпня

Всесвітній день бездомних тварин

19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

День пасічника України

Преображення Господнє

23 серпня

День Державного Прапора України

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня

День незалежності України

Шановні павлоградці!

Запис на відпочинок людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2020 рік до відділення тимчасового цілодобового перебування комунальної установи «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» буде проводитися з 02.09.2019 р. по 30.09.2019 р. в будні дні з 8-00 до 16-00. Детальна інформація за телефоном 066-795-91-65 або за адресою: м. Павлоград, вул. Робоча, 136.



Після закінчення запису, протягом тижня, комісія, яка створена рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради, затвердить списки відпочиваючих. Перевага буде надаватися тим громадянам, які жодного разу не відпочивали. Запис на відпочинок людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2020 рік до відділення тимчасового цілодобового перебування комунальної установи «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» буде проводитися з 02.09.2019 р. по 30.09.2019 р. в будні дні з 8-00 до 16-00. Детальна інформація за телефоном 066-795-91-65 або за адресою: м. Павлоград, вул. Робоча, 136.Після закінчення запису, протягом тижня, комісія, яка створена рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради, затвердить списки відпочиваючих. Перевага буде надаватися тим громадянам, які жодного разу не відпочивали. подробнее