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Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

1 червня

Всесвітній день батьків

Міжнародний день захисту дітей

2 червня

День меліоратора

День працівників водного господарства України

День працівників місцевої промисловості України

4 червня

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

5 червня

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 червня

Вознесіння Господнє

День журналіста України

8 червня

Всесвітній день океанів

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

9 червня

День працівників текстильної і легкої промисловості

Міжнародний день друзів

12 червня

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

День працівника фондового ринку України

Что лучше: аудиокниги или традиционное чтение

Даже тем, кто любит бумажную литературу, иногда сложно найти время на чтение. В таких случаях очень удобно включить аудиокнигу и заняться другими делами. Бет Роговски (Beth Rogowsky) из Блумсберского университета провела эксперимент, чтобы проверить, так ли хорошо мы воспринимаем информацию на слух.



Одни участники эксперимента слушали отрывки из документального романа «Несломленный» о Второй мировой войне, а другие читали тот же самый текст с помощью электронной книги. Третья же группа и читала, и слушала одновременно. Затем все участники прошли тест на усвоение материала. «Мы не обнаружили значительных различий в понимании у тех, что читал, слушал и совмещал чтение со слушанием», - говорит Роговски. Даже тем, кто любит бумажную литературу, иногда сложно найти время на чтение. В таких случаях очень удобно включить аудиокнигу и заняться другими делами. Бет Роговски (Beth Rogowsky) из Блумсберского университета провела эксперимент, чтобы проверить, так ли хорошо мы воспринимаем информацию на слух.Одни участники эксперимента слушали отрывки из документального романа «Несломленный» о Второй мировой войне, а другие читали тот же самый текст с помощью электронной книги. Третья же группа и читала, и слушала одновременно. Затем все участники прошли тест на усвоение материала. «Мы не обнаружили значительных различий в понимании у тех, что читал, слушал и совмещал чтение со слушанием», - говорит Роговски. подробнее