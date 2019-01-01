Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Погода в Павлограде Дата / Время Податкова адміністрація Реклама Свята України 21 травня

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня

Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня

День морської піхоти України

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів

24 травня

Європейський день парків

День слов’янської писемності і культури

25 травня

День зниклих безвісти дітей

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День філолога

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня

День хіміка

29 травня

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

Поради дитячого гінеколога

Гінекологічні хвороби все частіше зустрічаються у дитячому віці. Поки дівчинка маленька, за її здоров’ям стежать батьки. Найчастіші захворювання у маленьких - запальні (вульвовагініти та синехії), у підлітків - порушення циклу, пухлини, статеві інфекції. Це пов'язано з особливостями мікрофлори дітей, часто неправильною гігієною, розумовими перевантаженнями, надмірною вагою або, навпаки косметичними дієтами, раннім статевим життям.



Коли потрібно звернутися до дитячого гінеколога: Гінекологічні хвороби все частіше зустрічаються у дитячому віці. Поки дівчинка маленька, за її здоров’ям стежать батьки. Найчастіші захворювання у маленьких - запальні (вульвовагініти та синехії), у підлітків - порушення циклу, пухлини, статеві інфекції. Це пов'язано з особливостями мікрофлори дітей, часто неправильною гігієною, розумовими перевантаженнями, надмірною вагою або, навпаки косметичними дієтами, раннім статевим життям.Коли потрібно звернутися до дитячого гінеколога: подробнее