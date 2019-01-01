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Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня

Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня

День морської піхоти України

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів

24 травня

Європейський день парків

День слов’янської писемності і культури

25 травня

День зниклих безвісти дітей

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День філолога

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня

День хіміка

29 травня

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

13 травня – Всеукраїнський день меланоми

10 травня 2019 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» було проведено прес-конференцію на тему: «До Всеукраїнського дня меланоми». У роботі прес-конференції взяв участь зав. шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Боровик Микола Іванович.



Шкіра людини є природним живим бар’єром, яка захищає організм від впливу несприятливих екологічних та професійних факторів.



Складна структура шкіри включає в себе клітини різних тканин, кожна із яких може піддатися злоякісній трансформації. Цим пояснюється велика кількість різних типів пухлин, які можуть виникати в шкірі. Але більшість із них представлена трьома видами злоякісних новоутворень: базально-клітинний рак (базаліома), плоскоклітинний рак шкіри (сквамозно-клітинна карцинома) і меланома. 10 травня 2019 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» було проведено прес-конференцію на тему: «До Всеукраїнського дня меланоми». У роботі прес-конференції взяв участь зав. шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Боровик Микола Іванович.Шкіра людини є природним живим бар’єром, яка захищає організм від впливу несприятливих екологічних та професійних факторів.Складна структура шкіри включає в себе клітини різних тканин, кожна із яких може піддатися злоякісній трансформації. Цим пояснюється велика кількість різних типів пухлин, які можуть виникати в шкірі. Але більшість із них представлена трьома видами злоякісних новоутворень: базально-клітинний рак (базаліома), плоскоклітинний рак шкіри (сквамозно-клітинна карцинома) і меланома. подробнее