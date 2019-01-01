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13 травня – Всеукраїнський день меланоми
10 травня 2019 року у шкіряно-венерологічному диспансерному відділенні КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» було проведено прес-конференцію на тему: «До Всеукраїнського дня меланоми». У роботі прес-конференції взяв участь зав. шкіряно-венерологічного диспансерного відділення міської лікарні № 1 Боровик Микола Іванович.
Шкіра людини є природним живим бар’єром, яка захищає організм від впливу несприятливих екологічних та професійних факторів.
Складна структура шкіри включає в себе клітини різних тканин, кожна із яких може піддатися злоякісній трансформації. Цим пояснюється велика кількість різних типів пухлин, які можуть виникати в шкірі. Але більшість із них представлена трьома видами злоякісних новоутворень: базально-клітинний рак (базаліома), плоскоклітинний рак шкіри (сквамозно-клітинна карцинома) і меланома. подробнее
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