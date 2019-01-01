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Свята України
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Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
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Міжнародний день біологічного різноманіття
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25 травня
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26 травня
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Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
День жіночої емансипації
31 травня
Всесвітній день без тютюну
Всесвітній день блондинок
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Как вырастить зелень на подоконнике
Даже если вы являетесь ярой противницей садов-огородов и свято уверены, что лучший вариант для садового участка не гектары картошки, а ровный зеленый газончик с шезлонгом, идея завести собственный крошечный огородик прямо на подоконнике может показаться вам соблазнительной.
Путем нехитрых манипуляций ваши окна будут украшены вечнозелеными растениями, а рацион будет изобиловать свежей зеленью. Как выращивать зелень у себя на огороде и сэкономить кучу денег на покупках? подробнее
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