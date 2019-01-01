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Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 травня

Міжнародний день біологічного різноманіття

23 травня

День морської піхоти України

Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів

24 травня

Європейський день парків

День слов’янської писемності і культури

25 травня

День зниклих безвісти дітей

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День філолога

Тиждень солідарності з народами несамокерованих територій

26 травня

День хіміка

29 травня

Міжнародний день розсіяного склерозу

Міжнародний день миротворців ООН

30 травня

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

День жіночої емансипації

31 травня

Всесвітній день без тютюну

Всесвітній день блондинок

Как вырастить зелень на подоконнике

Даже если вы являетесь ярой противницей садов-огородов и свято уверены, что лучший вариант для садового участка не гектары картошки, а ровный зеленый газончик с шезлонгом, идея завести собственный крошечный огородик прямо на подоконнике может показаться вам соблазнительной.



Путем нехитрых манипуляций ваши окна будут украшены вечнозелеными растениями, а рацион будет изобиловать свежей зеленью. Как выращивать зелень у себя на огороде и сэкономить кучу денег на покупках? Даже если вы являетесь ярой противницей садов-огородов и свято уверены, что лучший вариант для садового участка не гектары картошки, а ровный зеленый газончик с шезлонгом, идея завести собственный крошечный огородик прямо на подоконнике может показаться вам соблазнительной.Путем нехитрых манипуляций ваши окна будут украшены вечнозелеными растениями, а рацион будет изобиловать свежей зеленью. Как выращивать зелень у себя на огороде и сэкономить кучу денег на покупках? подробнее