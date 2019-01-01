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День робітника слідчих органів

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

7 квітня

Благовіщення

Всесвітній день здоров’я

День геолога

Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді

8 квітня

День працівників військових комісаріатів

Міжнародний день ромів

11 квітня

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 квітня

Всесвітній день рок-н-ролу

Всесвітній день авіації і космонавтики

День працівників ракетно-космічної галузі України

День скаута в Україні

15 квітня

День працівників кримінального розшуку України

День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня

Всесвітній день голосу

17 квітня

Всесвітній день боротьби з гемофілією

День пожежної охорони

18 квітня

Міжнародний день пам’яток та історичних місць

20 квітня

Український день навколишнього середовища

21 квітня

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

22 квітня

Міжнародний день Землі

23 квітня

Всесвітній день книг і авторського права

Всеукраїнський день психолога

24 квітня

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день солідарності молоді

25 квітня

Всесвітній день боротьби проти малярії

Міжнародний день ДНК

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПОДДЕЛОК

Украинские фармакомпании обяжут маркировать лекарства, чтобы защитить покупателей от подделок.



Соответствующую концепцию реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарств на днях утвердили в Минздраве.



Вскоре на всех упаковках лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, появится специальная маркировка, подтверждающая оригинальность продукции. Украинские фармакомпании обяжут маркировать лекарства, чтобы защитить покупателей от подделок.Соответствующую концепцию реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарств на днях утвердили в Минздраве.Вскоре на всех упаковках лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, появится специальная маркировка, подтверждающая оригинальность продукции. подробнее