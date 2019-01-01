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Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
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Всесвітній день рок-н-ролу
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20 квітня
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21 квітня
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Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
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Всесвітній день боротьби проти малярії
Міжнародний день ДНК
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БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПОДДЕЛОК
Украинские фармакомпании обяжут маркировать лекарства, чтобы защитить покупателей от подделок.
Соответствующую концепцию реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарств на днях утвердили в Минздраве.
Вскоре на всех упаковках лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, появится специальная маркировка, подтверждающая оригинальность продукции. подробнее
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