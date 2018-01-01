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18 березня
День працівника податкової та митної справи України
19 березня
День кліента
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Запрошуємо стати донорами!
15 березня 2019 року у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.
Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм.
Напередодні ввечері бажано не вживати жирну їжу та протягом двох днів не вживати спиртні напої. У день кроводачі радимо випити зранку солодкий чай з печивом.
Відділення трансфузіології чекає на Вас 15 березня 2019 року з 09-00 за адресою:
м. Павлоград, вул. Шевченка, 102.
Телефони для довідок: 20-09-30 або 095-068-58-17, 066-596-55-37. подробнее
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