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Масляна

6 березня

Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня

Міжнародний жіночий день

9 березня

День землевпорядника України

День народження Тараса Шевченка

Міжнародний день ді-джея

10 березня

Прощена неділя

11 березня

Початок Великого посту

14 березня

День українського добровольця

Міжнародний день боротьби проти гребель

Міжнародний день числа «Пі»

15 березня

Всесвітній день захисту прав споживачів

Міжнародний день сну

17 березня

День Святого Патрика

День мобілізаційного працівника

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Міжнародний день планетаріїв

18 березня

День працівника податкової та митної справи України

19 березня

День кліента

Запрошуємо стати донорами!

15 березня 2019 року у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.



Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм.



Напередодні ввечері бажано не вживати жирну їжу та протягом двох днів не вживати спиртні напої. У день кроводачі радимо випити зранку солодкий чай з печивом.



Відділення трансфузіології чекає на Вас 15 березня 2019 року з 09-00 за адресою:

м. Павлоград, вул. Шевченка, 102.



Телефони для довідок: 20-09-30 або 095-068-58-17, 066-596-55-37. подробнее у відділенні трансфузіології КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» працюватиме бригада обласної станції переливання крові.Запрошуємо усіх бажаючих стати донорами крові. При собі необхідно мати паспорт з пропискою у Дніпропетровській області та ідентифікаційний код. Донором крові може стати будь-яка здорова людина, яка не має протипоказань до здачі крові, віком від 16 до 60 років та з вагою більше ніж 50 кілограм.Напередодні ввечері бажано не вживати жирну їжу та протягом двох днів не вживати спиртні напої. У день кроводачі радимо випити зранку солодкий чай з печивом.Відділення трансфузіології чекає на Васз 09-00 за адресою:Телефони для довідок: