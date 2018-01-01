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15 березня

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19 березня

День кліента

Монетизація субсидій: у рахунках за електроенергію сума субсидії відображатися не буде

Із березня 2019 року в Україні стартувала державна реформа з монетизації субсидій. В рахунку за електроенергію сума призначеної споживачу субсидії відображатися не буде. Вказано буде тільки повну суму до сплати. Отримати субсидію споживач може готівкою, через пенсійні рахунки та «Ощадбанк». З отриманих від держави коштів субсидіант має самостійно розрахуватися за спожиту електроенергію.



Споживачі, які отримували субсидії у 2018 році, зможуть одержати кошти з 12 березня у будь-якому відділенні «Ощадбанку» через касу, пред’явивши паспорт. Пенсіонери зможуть отримувати кошти з 4 березня разом з пенсією – їх буде зараховано на пенсійну банківську карту. За відсутності картки готівкові кошти пенсіонерам принесе листоноша. Із березня 2019 року в Україні стартувала державна реформа з монетизації субсидій. В рахунку за електроенергію сума призначеної споживачу субсидії відображатися не буде. Вказано буде тільки повну суму до сплати. Отримати субсидію споживач може готівкою, через пенсійні рахунки та «Ощадбанк». З отриманих від держави коштів субсидіант має самостійно розрахуватися за спожиту електроенергію.Споживачі, які отримували субсидії у 2018 році, зможуть одержати кошти з 12 березня у будь-якому відділенні «Ощадбанку» через касу, пред’явивши паспорт. Пенсіонери зможуть отримувати кошти з 4 березня разом з пенсією – їх буде зараховано на пенсійну банківську карту. За відсутності картки готівкові кошти пенсіонерам принесе листоноша. подробнее