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Масляна

6 березня

Всесвітній день боротьби з глаукомою

8 березня

Міжнародний жіночий день

9 березня

День землевпорядника України

День народження Тараса Шевченка

Міжнародний день ді-джея

10 березня

Прощена неділя

11 березня

Початок Великого посту

14 березня

День українського добровольця

Міжнародний день боротьби проти гребель

Міжнародний день числа «Пі»

15 березня

Всесвітній день захисту прав споживачів

Міжнародний день сну

17 березня

День Святого Патрика

День мобілізаційного працівника

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Міжнародний день планетаріїв

18 березня

День працівника податкової та митної справи України

19 березня

День кліента

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою

5 березня 2019 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція на тему: «6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою». У заході взяла участь міський офтальмолог Колос Неля Антонівна.



Лікар розповіла присутнім журналістам, що глаукома - «синє помутніння очей», від грецького глаукос - «світло-блакитний» і ома - «пухлина» - велика група очних захворювань, що характеризуються постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ) вище толерантного для даної людини рівня, з подальшим розвитком дефектів поля зору, зниженням гостроти зору, специфічною атрофією зорового нерва. Розрізняють первинну і вторинну глаукоми. 5 березня 2019 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція на тему: «6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою». У заході взяла участь міський офтальмолог Колос Неля Антонівна.Лікар розповіла присутнім журналістам, що глаукома - «синє помутніння очей», від грецького глаукос - «світло-блакитний» і ома - «пухлина» - велика група очних захворювань, що характеризуються постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску (ВОТ) вище толерантного для даної людини рівня, з подальшим розвитком дефектів поля зору, зниженням гостроти зору, специфічною атрофією зорового нерва. Розрізняють первинну і вторинну глаукоми. подробнее