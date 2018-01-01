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Всесвітній День радіо

14 лютого

День всіх закоханих

15 лютого

День комп’ютерника

День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Стрітення Господнє

17 лютого

День спонтанного прояву доброти

19 лютого

Державний герб України

20 лютого

День Героїв Небесної Сотні

День соціальної справедливості

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

22 лютого

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого

Перший офіційний Державний герб України

27 лютого

Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого

Всесвітній день рідкісних захворювань

День працівників патрульно-постової служби України

Жінки, потурбуйтесь своєчасно про своє здоров’я

На сьогоднішній день Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю людей, хворих на рак. Якщо говорити про гінекологічні онкології, то провідне місце займає рак шийки матки. В місті Павлограді у 2018 році захворювання на рак шийки матки вперше виявлено у 10 жінок, з яких 5 – під час профоглядів і 1 випадок – у занедбаному стані. А у 2017 році було вперше виявлено 12 випадків, з них 2 – під час профоглядів, 4 – у занедбаному стані. Таку небезпечну хворобу можливо попередити, але важливо знати як.



Дисплазії - це передракові зміни клітин шийки матки, які можна побачити тільки під мікроскопом. У певному відсотку випадків дисплазії можливий розвиток раку шийки матки. Причиною дисплазії є, в основному, вірус папіломи людини (ВПЛ), але інші чинники також мають значення. Ефективна профілактика дисплазії - це вакцинація проти вірусу папіломи людини. На сьогоднішній день Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю людей, хворих на рак. Якщо говорити про гінекологічні онкології, то провідне місце займає рак шийки матки. В місті Павлограді у 2018 році захворювання на рак шийки матки вперше виявлено у 10 жінок, з яких 5 – під час профоглядів і 1 випадок – у занедбаному стані. А у 2017 році було вперше виявлено 12 випадків, з них 2 – під час профоглядів, 4 – у занедбаному стані. Таку небезпечну хворобу можливо попередити, але важливо знати як.Дисплазії - це передракові зміни клітин шийки матки, які можна побачити тільки під мікроскопом. У певному відсотку випадків дисплазії можливий розвиток раку шийки матки. Причиною дисплазії є, в основному, вірус папіломи людини (ВПЛ), але інші чинники також мають значення. Ефективна профілактика дисплазії - це вакцинація проти вірусу папіломи людини. подробнее