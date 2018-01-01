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Квитанції за електроенергію за січень мешканці Дніпропетровщини отримають у новому форматі

Постачання електроенергії населенню у Дніпропетровській області з 1 січня 2019 року здійснює нова компанія – «Дніпровські енергетичні послуги». У лютому населення вперше отримає платіжки від нового постачальника.



У платіжках зміняться: назва юридичної особи, реквізити отримувача коштів та буде зазначено, з яких нарахувань формується загальна сума до сплати. При цьому тариф на електроенергію з урахуванням усіх його складових для населення не змінився.



Реквізити «Дніпровських енергетичних послуг» будуть розміщені у платіжних квитанціях та опубліковані на сайті компанії. Їх необхідно вказати при сплаті рахунку через відділення банку, пошти чи інтернет-банкінг. В Особистому кабінеті на сайті dnep.com.ua та електронних платіжних системах (iPay, Portmone та ін.) реквізити зміняться автоматично. Постачання електроенергії населенню у Дніпропетровській області з 1 січня 2019 року здійснює нова компанія – «Дніпровські енергетичні послуги». У лютому населення вперше отримає платіжки від нового постачальника.У платіжках зміняться: назва юридичної особи, реквізити отримувача коштів та буде зазначено, з яких нарахувань формується загальна сума до сплати. При цьому тариф на електроенергію з урахуванням усіх його складових для населення не змінився.Реквізити «Дніпровських енергетичних послуг» будуть розміщені у платіжних квитанціях та опубліковані на сайті компанії. Їх необхідно вказати при сплаті рахунку через відділення банку, пошти чи інтернет-банкінг. В Особистому кабінеті на сайті dnep.com.ua та електронних платіжних системах (iPay, Portmone та ін.) реквізити зміняться автоматично. подробнее