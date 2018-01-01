Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Погода в Павлограде Дата / Время Податкова адміністрація Реклама Свята України 13 лютого

Всесвітній День радіо

14 лютого

День всіх закоханих

15 лютого

День комп’ютерника

День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Стрітення Господнє

17 лютого

День спонтанного прояву доброти

19 лютого

Державний герб України

20 лютого

День Героїв Небесної Сотні

День соціальної справедливості

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

22 лютого

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого

Перший офіційний Державний герб України

27 лютого

Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого

Всесвітній день рідкісних захворювань

День працівників патрульно-постової служби України

Що потрібно знати про кір

1 лютого 2019 року у актовій залі КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Профілактичні заходи щодо попередження розповсюдження захворювання на кір». У роботі прес-конференції взяв участь заступник начальника відділу охорони здоров’я Павлоградської міської ради Самохін Іван Олексійович.



Самохін І.О. інформував присутніх журналістів, що наразі по місту Павлограду зафіксовано 10 випадків захворювання на кір (5 дітей та 5 дорослих), з яких 2 випадки були вже лабораторно підтверджені. Ті, хто контактував з хворими, знаходяться під наглядом лікарів. Але про закриття класів або шкіл на карантин мова не йде. 1 лютого 2019 року у актовій залі КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ПМР» відбулась прес-конференція на тему: «Профілактичні заходи щодо попередження розповсюдження захворювання на кір». У роботі прес-конференції взяв участь заступник начальника відділу охорони здоров’я Павлоградської міської ради Самохін Іван Олексійович.Самохін І.О. інформував присутніх журналістів, що наразі по місту Павлограду зафіксовано 10 випадків захворювання на кір (5 дітей та 5 дорослих), з яких 2 випадки були вже лабораторно підтверджені. Ті, хто контактував з хворими, знаходяться під наглядом лікарів. Але про закриття класів або шкіл на карантин мова не йде. подробнее