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Всесвітній День радіо

14 лютого

День всіх закоханих

15 лютого

День комп’ютерника

День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Стрітення Господнє

17 лютого

День спонтанного прояву доброти

19 лютого

Державний герб України

20 лютого

День Героїв Небесної Сотні

День соціальної справедливості

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

22 лютого

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

25 лютого

Перший офіційний Державний герб України

27 лютого

Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого

Всесвітній день рідкісних захворювань

День працівників патрульно-постової служби України

ВСПОМНИМ О ЛЕТЕ: ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ЗАМОРОЗКИ

Блюда из замороженных фруктов и овощей - возможность баловать себя витаминами круглый год.



В прошлом те времена, когда женщины все лето занимались консервацией. Современные холодильники с огромными морозильными камерами позволяют запастись на зиму разнообразными ягодами и овощами, которые сохраняют витамины и не теряют вкусовых качеств при разморозке. Но даже если ваших запасов не хватает на всю зиму, то замороженные ягоды и овощи можно купить в любом супермаркете. Блюда из замороженных фруктов и овощей - возможность баловать себя витаминами круглый год.В прошлом те времена, когда женщины все лето занимались консервацией. Современные холодильники с огромными морозильными камерами позволяют запастись на зиму разнообразными ягодами и овощами, которые сохраняют витамины и не теряют вкусовых качеств при разморозке. Но даже если ваших запасов не хватает на всю зиму, то замороженные ягоды и овощи можно купить в любом супермаркете. подробнее