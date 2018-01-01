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GISMETEO: Погода по г.Павлоград
 
 
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ВСПОМНИМ О ЛЕТЕ: ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ЗАМОРОЗКИ
Дата: 12 Февраль 2019  

Блюда из замороженных фруктов и овощей - возможность баловать себя витаминами круглый год.

В прошлом те времена, когда женщины все лето занимались консервацией. Современные холодильники с огромными морозильными камерами позволяют запастись на зиму разнообразными ягодами и овощами, которые сохраняют витамины и не теряют вкусовых качеств при разморозке. Но даже если ваших запасов не хватает на всю зиму, то замороженные ягоды и овощи можно купить в любом супермаркете. подробнее
 
 
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