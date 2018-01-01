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Державний прапор України

Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

День пам'яті Героїв Крут

30 січня

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня

Всесвітній день ювеліра

2 лютого

Всесвітній день водно-болотних угідь

День бабака

4 лютого

Всесвітній день боротьби проти раку

5 лютого

День безпеки в Інтернеті

6 лютого

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі статеві органи

9 лютого

Міжнародний день стоматолога

11 лютого

День хворого

Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

13 лютого

Всесвітній День радіо

14 лютого

День всіх закоханих

15 лютого

День комп’ютерника

День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Стрітення Господнє

17 лютого

День спонтанного прояву доброти

19 лютого

Державний герб України

Стоит ли бороться с ленью?

Немецкий ученый Петер Акст считает: лень продлевает жизнь. Так что не спешите стыдить себя за безделье.



Нам с детства внушают: быть ленивым - плохо. Не приведешь в порядок дом – зарастешь грязью. Будешь плохо учиться – не поступишь в вуз и не сделаешь карьеру. Станешь отлынивать от работы – денег не получишь. А так ли уж вредно лениться?



Петер Акст, профессор здравоохранения из Университета прикладных исследований Фулда, в своей книге «Радость лени» делится сенсационной теорией о том, что лень, как бы странно это ни звучало, способна продлить жизнь. Немецкий ученый Петер Акст считает: лень продлевает жизнь. Так что не спешите стыдить себя за безделье.Нам с детства внушают: быть ленивым - плохо. Не приведешь в порядок дом – зарастешь грязью. Будешь плохо учиться – не поступишь в вуз и не сделаешь карьеру. Станешь отлынивать от работы – денег не получишь. А так ли уж вредно лениться?Петер Акст, профессор здравоохранения из Университета прикладных исследований Фулда, в своей книге «Радость лени» делится сенсационной теорией о том, что лень, как бы странно это ни звучало, способна продлить жизнь. подробнее