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Дізнайтесь вчасно про свій рівень цукру в крові

16 січня 2019 року фахівцями амбулаторій ЗПСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» було проведено акцію з питань ранньої діагностики цукрового діабету. Мешканці міста мали можливість пройти безкоштовно експрес-тестування рівня глюкози в крові та дізнатися свій результат впродовж декількох хвилин.



Під час заходу, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Дуднікова Олена Іванівна розповіла присутнім журналіста та пацієнтам, що цукровий діабет є однією з ведучих медико-соціальних проблем. Захворювання проявляється стійким підвищенням цукру у крові при порушенні дії власного інсуліну. Без інсуліну організм не отримує необхідної енергії з їжі. Це порушення всіх видів обміну речовин. Без правильного лікування, цукровий діабет може викликати хвороби серця та нирок, сліпоту, навіть призвести до ампутації кінцівок. 16 січня 2019 року фахівцями амбулаторій ЗПСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» було проведено акцію з питань ранньої діагностики цукрового діабету. Мешканці міста мали можливість пройти безкоштовно експрес-тестування рівня глюкози в крові та дізнатися свій результат впродовж декількох хвилин.Під час заходу, директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Дуднікова Олена Іванівна розповіла присутнім журналіста та пацієнтам, що цукровий діабет є однією з ведучих медико-соціальних проблем. Захворювання проявляється стійким підвищенням цукру у крові при порушенні дії власного інсуліну. Без інсуліну організм не отримує необхідної енергії з їжі. Це порушення всіх видів обміну речовин. Без правильного лікування, цукровий діабет може викликати хвороби серця та нирок, сліпоту, навіть призвести до ампутації кінцівок. подробнее