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Аналіз травматизму та поради фахівця

20 грудня 2018 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція з залученням медичних працівників шкіл та ДДЗ міста на тему: «Профілактика травматизму у зимовий період та поради фахівця щодо його попередження». У роботі прес-конференцій взяв участь лікар-травматолог КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» Теренюк Євгеній Вікторович.



Теренюк Є.В. ознайомив присутніх з аналізом травматизму серед населення Павлограда та регіону станом на 17 грудня 2018 року. За цей період лікарями-травматологами травмпункту КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було надано допомогу 14 264 пацієнтам, з яких 2 642 – діти до 14 років та 606 – діти віком 15-17 років. Лікар звернув увагу медсестер навчальних закладів на данні по шкільному травматизму – 248 випадків – та дав їм дієві поради щодо їх дій під час травмування дітей. 20 грудня 2018 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція з залученням медичних працівників шкіл та ДДЗ міста на тему: «Профілактика травматизму у зимовий період та поради фахівця щодо його попередження». У роботі прес-конференцій взяв участь лікар-травматолог КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» Теренюк Євгеній Вікторович.Теренюк Є.В. ознайомив присутніх з аналізом травматизму серед населення Павлограда та регіону станом на 17 грудня 2018 року. За цей період лікарями-травматологами травмпункту КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було надано допомогу 14 264 пацієнтам, з яких 2 642 – діти до 14 років та 606 – діти віком 15-17 років. Лікар звернув увагу медсестер навчальних закладів на данні по шкільному травматизму – 248 випадків – та дав їм дієві поради щодо їх дій під час травмування дітей. подробнее