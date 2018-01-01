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Організація медичної допомоги під час проведення медичної реформи первинної ланки

20 грудня 2018 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція з залученням медичних працівників шкіл та ДДЗ міста на тему: «Організація медичної допомоги під час проведення медичної реформи первинної ланки». У роботі заходу взяли участь начальник відділу охорони здоров’я Павлоградської міської ради Герасименко Олена Олександрівна, головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Дуднікова Олена Іванівна та заступник головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Гришина Ірина Миколаївна.



Герасименко О.О. детально розповіла присутнім журналістам та медсестрам шкіл і ДДЗ про хід реформи охорони здоров’я в первинній ланці на сьогоднішній день та про зміни у вторинній ланці (вузькі спеціалісти), що розпочнуться з 1 липня 2019 року. 20 грудня 2018 року у актовій залі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» відбулась прес-конференція з залученням медичних працівників шкіл та ДДЗ міста на тему: «Організація медичної допомоги під час проведення медичної реформи первинної ланки». У роботі заходу взяли участь начальник відділу охорони здоров’я Павлоградської міської ради Герасименко Олена Олександрівна, головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Дуднікова Олена Іванівна та заступник головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» Гришина Ірина Миколаївна.Герасименко О.О. детально розповіла присутнім журналістам та медсестрам шкіл і ДДЗ про хід реформи охорони здоров’я в первинній ланці на сьогоднішній день та про зміни у вторинній ланці (вузькі спеціалісти), що розпочнуться з 1 липня 2019 року. подробнее