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День дітей-винахідників

19 січня

Хрещення Господнє

20 січня

Всесвітній день снігу

21 січня

Міжнародний день обіймів

22 січня

День Соборності України

25 січня

День студентів

Тетянин день

26 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Міжнародний день митника

27 січня

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня

Державний прапор України

Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

День пам'яті Героїв Крут

30 січня

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня

Всесвітній день ювеліра

5 главных вопросов о здоровье позвоночника

Сидячая работа в офисе или весь день за прилавком, неправильная осанка, тяжелые сумки – результат один: болит спина. Чтобы сохранить здоровье позвоночника, необходимо ежедневно соблюдать простые правила.



По статистике, спина чаще болит у женщин, чем у мужчин. Когда-то оделись не по погоде, когда-то подняли сумку тяжелее, чем стоило бы. Плюс беременность и роды. Плюс возраст, лишний вес... В итоге все это, вместе взятое (и еще с добрый десяток причин), к проблемам с позвоночником и приводит. Что делать? Как справиться с болью? Где искать выход? Сидячая работа в офисе или весь день за прилавком, неправильная осанка, тяжелые сумки – результат один: болит спина. Чтобы сохранить здоровье позвоночника, необходимо ежедневно соблюдать простые правила.По статистике, спина чаще болит у женщин, чем у мужчин. Когда-то оделись не по погоде, когда-то подняли сумку тяжелее, чем стоило бы. Плюс беременность и роды. Плюс возраст, лишний вес... В итоге все это, вместе взятое (и еще с добрый десяток причин), к проблемам с позвоночником и приводит. Что делать? Как справиться с болью? Где искать выход? подробнее