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День дітей-винахідників

19 січня

Хрещення Господнє

20 січня

Всесвітній день снігу

21 січня

Міжнародний день обіймів

22 січня

День Соборності України

25 січня

День студентів

Тетянин день

26 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Міжнародний день митника

27 січня

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня

Державний прапор України

Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

День пам'яті Героїв Крут

30 січня

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня

Всесвітній день ювеліра

Какой крем для рук выбрать – питательный или увлажняющий?

Хотите, чтобы ваши руки всегда были ухоженными – не забывайте несколько раз в день пользоваться кремом с легкой и нежной текстурой.



К сожалению, многие женщины пренебрегают этим золотым правилом – применять средство по уходу за кожей рук ежедневно. И напрасно. Ведь руки – это часть тела, которая всегда на виду и раньше других коварно выдает возраст женщины.



Дело в том, что кожа на руках гораздо чаще, чем кожа лица, подвергается воздействию разрушающих факторов. Неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер, снег, сухой воздух) и естественные возрастные изменения (каждодневная стирка и уборка с применением средств бытовой химии) могут сделать грубой и шершавой даже молодую кожу. Хотите, чтобы ваши руки всегда были ухоженными – не забывайте несколько раз в день пользоваться кремом с легкой и нежной текстурой.К сожалению, многие женщины пренебрегают этим золотым правилом – применять средство по уходу за кожей рук ежедневно. И напрасно. Ведь руки – это часть тела, которая всегда на виду и раньше других коварно выдает возраст женщины.Дело в том, что кожа на руках гораздо чаще, чем кожа лица, подвергается воздействию разрушающих факторов. Неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер, снег, сухой воздух) и естественные возрастные изменения (каждодневная стирка и уборка с применением средств бытовой химии) могут сделать грубой и шершавой даже молодую кожу. подробнее