|
|
|
Дата / Время
Реклама
Свята України
17 січня
День дітей-винахідників
19 січня
Хрещення Господнє
20 січня
Всесвітній день снігу
21 січня
Міжнародний день обіймів
22 січня
День Соборності України
25 січня
День студентів
Тетянин день
26 січня
День працівника контрольно-ревізійної служби України
Міжнародний день митника
27 січня
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
28 січня
Державний прапор України
Міжнародний день захисту персональних даних
29 січня
День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни
День пам'яті Героїв Крут
30 січня
Всесвітній день допомоги хворим на проказу
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
31 січня
Всесвітній день ювеліра
|
БЫТЬ ДОБРЕЕ: 5 СПОСОБОВ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
Бывает, напряжение нарастает - новости, выборы, простуды, заботы и хлопоты. И, вот, вы уже срываетесь на женщину в очереди.
Если вы заметили за собой, что стали более резко реагировать на разные события, и, вообще, на негативе, то, возможно, нужно просто отдохнуть. И попробовать применить эти тактики.
Реакция на новости
Информация окружает нас со всех сторон. Как вы ее воспринимаете? Если начинаете думать о «тех людях», которые являются более богатыми или бедными, или необразованными, или слишком образованными? Какова бы ни была ваша личная забота, вы размышляете над людьми «там», которые пострадали или хотят каким-то образом причинить вам вред? Обратите внимание на свои мысли, а затем решите остановиться. Правильно: вы можете фактически отказаться от негативного натиска мыслей и развернуть его. Первый шаг - поймать себя на этом. подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр