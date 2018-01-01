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День дітей-винахідників

19 січня

Хрещення Господнє

20 січня

Всесвітній день снігу

21 січня

Міжнародний день обіймів

22 січня

День Соборності України

25 січня

День студентів

Тетянин день

26 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Міжнародний день митника

27 січня

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня

Державний прапор України

Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

День пам'яті Героїв Крут

30 січня

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня

Всесвітній день ювеліра

ЧЕМ ЧАЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ: 6 ПРИЧИН ПОСВЯТИТЬ ВЫХОДНОЙ ШОПИНГУ

Шопинг снижает стресс

Да-да, шопинг снижает на 15% уровень стресса. Это способ забыть, хотя бы на время насущные проблемы, например, вчерашние недоразумения с начальством, или размолвку с мужем, или состояние после родительского собрания в школе. Рассматривая и примеряя те или иные предметы одежды и обихода, вы невольно забываете о проблемах, переключаясь на рассмотрение изделия или примерку одежды, обуви. И это успокаивает. Более того, как считают психологи, после шопинга приходят верные мысли на возникшие проблемы.



Шопинг продлевает жизнь

Эксперты из Тайваня считают, что походы в торговые залы, супермаркеты, бутики и т. д., продлевают жизнь как минимум на 3-5 лет. Ведь во время шопинга женщина общается с продавцом, подругами, да и просто такими же шопоголиками, чем отвлекается от плохих мыслей и проблем. Меряя туфельки, платье или пальто женщина ловит на себе восторженные взгляды, слышит слова одобрения, и тем самым заряжается позитивом и радостью. А ведь именно эти чувства способны продлить жизнь. Да-да, шопинг снижает на 15% уровень стресса. Это способ забыть, хотя бы на время насущные проблемы, например, вчерашние недоразумения с начальством, или размолвку с мужем, или состояние после родительского собрания в школе. Рассматривая и примеряя те или иные предметы одежды и обихода, вы невольно забываете о проблемах, переключаясь на рассмотрение изделия или примерку одежды, обуви. И это успокаивает. Более того, как считают психологи, после шопинга приходят верные мысли на возникшие проблемы.Эксперты из Тайваня считают, что походы в торговые залы, супермаркеты, бутики и т. д., продлевают жизнь как минимум на 3-5 лет. Ведь во время шопинга женщина общается с продавцом, подругами, да и просто такими же шопоголиками, чем отвлекается от плохих мыслей и проблем. Меряя туфельки, платье или пальто женщина ловит на себе восторженные взгляды, слышит слова одобрения, и тем самым заряжается позитивом и радостью. А ведь именно эти чувства способны продлить жизнь. подробнее