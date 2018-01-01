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День дітей-винахідників

19 січня

Хрещення Господнє

20 січня

Всесвітній день снігу

21 січня

Міжнародний день обіймів

22 січня

День Соборності України

25 січня

День студентів

Тетянин день

26 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Міжнародний день митника

27 січня

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

28 січня

Державний прапор України

Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

День пам'яті Героїв Крут

30 січня

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

31 січня

Всесвітній день ювеліра

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: КАК НАЛАДИТЬ РАБОТУ ЖКТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?

Если у вас было обильное застолье на праздники - это еще тот удар по работе ЖКТ! И ему требуется восстановительный период здорового питания.



Салат «Оливье», запеченное мясо, голубцы, красная икра, шампанское... и это не весь список блюд на праздничном столе. Как восстановиться после праздников, улучшить работу печени, ЖКТ, избавиться от токсинов и вообще, войти в нормальный режим здорового питания? Если у вас было обильное застолье на праздники - это еще тот удар по работе ЖКТ! И ему требуется восстановительный период здорового питания.Салат «Оливье», запеченное мясо, голубцы, красная икра, шампанское... и это не весь список блюд на праздничном столе. Как восстановиться после праздников, улучшить работу печени, ЖКТ, избавиться от токсинов и вообще, войти в нормальный режим здорового питания? подробнее