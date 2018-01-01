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GISMETEO: Погода по г.Павлоград
 
 
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Как сделать утро приятным и легким
Дата: 12 Ноябрь 2018  

Никто не любит просыпаться рано утром, но иногда хлопоты не дают понежиться в постели даже на выходных. Мы делимся секретами бодрости, которые помогут не только проснуться, но и набраться энергии на весь предстоящий день!

Как сделать утро приятным и легким: советы

Начните день с хороших мыслей. Даже если вам трудно вставать по утрам, постарайтесь настроиться на позитив, иначе весь день пойдет насмарку. подробнее
 
 
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