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19 листопада - День працівника скляної промисловості

Пионы – уход осенью

Пион – восхитительное растение, которое известно своими яркими и благоухающими цветками. До 15 лет один куст может радовать своего хозяина цветением, не нуждаясь в особом уходе и регулярных пересадках. Что любят пионы, уход осенью, подготовка к зиме – важные моменты, которые необходимо знать как начинающим, так и опытным садоводам.



Уход за пионами осенью

В течение всего года за этой культурой не нужно тщательно ухаживать, это растение очень неприхотливо. Оно нуждается в поливе и своевременной прополке от сорняков. К осени пион, обильно цветущий все лето, устает. Многие не знают, как ухаживать за пионами осенью, так вот, с сентября по ноябрь – лучшее время для подкормки культуры, это необходимо чтобы помочь растению пережить холодную зиму. Осенний уход за цветком состоит из четырех пунктов, куст пиона необходимо:

- подкормить;

- пересадить;

- обрезать;

- мульчировать. Пион – восхитительное растение, которое известно своими яркими и благоухающими цветками. До 15 лет один куст может радовать своего хозяина цветением, не нуждаясь в особом уходе и регулярных пересадках. Что любят пионы, уход осенью, подготовка к зиме – важные моменты, которые необходимо знать как начинающим, так и опытным садоводам.В течение всего года за этой культурой не нужно тщательно ухаживать, это растение очень неприхотливо. Оно нуждается в поливе и своевременной прополке от сорняков. К осени пион, обильно цветущий все лето, устает. Многие не знают, как ухаживать за пионами осенью, так вот, с сентября по ноябрь – лучшее время для подкормки культуры, это необходимо чтобы помочь растению пережить холодную зиму. Осенний уход за цветком состоит из четырех пунктов, куст пиона необходимо:- подкормить;- пересадить;- обрезать;- мульчировать. подробнее