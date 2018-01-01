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Пионы – уход осенью
Пион – восхитительное растение, которое известно своими яркими и благоухающими цветками. До 15 лет один куст может радовать своего хозяина цветением, не нуждаясь в особом уходе и регулярных пересадках. Что любят пионы, уход осенью, подготовка к зиме – важные моменты, которые необходимо знать как начинающим, так и опытным садоводам.
Уход за пионами осенью
В течение всего года за этой культурой не нужно тщательно ухаживать, это растение очень неприхотливо. Оно нуждается в поливе и своевременной прополке от сорняков. К осени пион, обильно цветущий все лето, устает. Многие не знают, как ухаживать за пионами осенью, так вот, с сентября по ноябрь – лучшее время для подкормки культуры, это необходимо чтобы помочь растению пережить холодную зиму. Осенний уход за цветком состоит из четырех пунктов, куст пиона необходимо:
- подкормить;
- пересадить;
- обрезать;
- мульчировать. подробнее
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