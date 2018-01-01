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9 листопада - День книги рекордів Гіннеса

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада - Всесвітній день молоді

10 листопада - Всесвітній день науки

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії

11 листопада - День офтальмолога

12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - День фахівця з безпеки

13 листопада - Міжнародний день сліпих

14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем

14 листопада - День боротьби проти діабету

14 листопада - Міжнародний день логопеда

15 листопада - Міжнародний день відмови від паління

15 листопада - Міжнародний день філософії

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

16 листопада - Міжнародний день терпимості

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

17 листопада - Міжнародний день студентів

18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

18 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

7 пород собак, способных спасти от депрессии и одиночества

Вы наверняка знаете, что собака была первым животным, которое приручил человек. Прошло много тысяч (!!!) лет, а наши четвероногие друзья все еще продолжают демонстрировать любовь, верность, преданность и запредельный уровень эмпатии.



Все собаки хороши, они могут быть верными друзьями и помощниками. Ведь не зря современные кинологи делят домашних питомцев на разнообразные категории. Есть собаки-поводыри и собаки-овчарки, служебные породы, ездовые, охотничьи, сторожевые и те, что помогают в реабилитации детишек-аутистов и пациентов после травм, операций. Но сегодня речь пойдет об особой категории пушистиков — собаках-компаньонах. Выбирая пса, который сможет быть вашим верным товарищем, важно обратить внимание на следующие качества характера: собака должна быть контактной, но ненавязчивой, любящей и вместе с тем независимой. Думаете, таких не бывает? Мы подготовили для вас топ-7 собачек, идеально спасающих от одиночества и душевных травм. Вы наверняка знаете, что собака была первым животным, которое приручил человек. Прошло много тысяч (!!!) лет, а наши четвероногие друзья все еще продолжают демонстрировать любовь, верность, преданность и запредельный уровень эмпатии.Все собаки хороши, они могут быть верными друзьями и помощниками. Ведь не зря современные кинологи делят домашних питомцев на разнообразные категории. Есть собаки-поводыри и собаки-овчарки, служебные породы, ездовые, охотничьи, сторожевые и те, что помогают в реабилитации детишек-аутистов и пациентов после травм, операций. Но сегодня речь пойдет об особой категории пушистиков — собаках-компаньонах. Выбирая пса, который сможет быть вашим верным товарищем, важно обратить внимание на следующие качества характера: собака должна быть контактной, но ненавязчивой, любящей и вместе с тем независимой. Думаете, таких не бывает? Мы подготовили для вас топ-7 собачек, идеально спасающих от одиночества и душевных травм. подробнее