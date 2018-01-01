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Свята України
9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
9 листопада - День книги рекордів Гіннеса
9 листопада - День української писемності та мови
9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
10 листопада - Всесвітній день молоді
10 листопада - Всесвітній день науки
10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії
11 листопада - День офтальмолога
12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією
12 листопада - День фахівця з безпеки
13 листопада - Міжнародний день сліпих
14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем
14 листопада - День боротьби проти діабету
14 листопада - Міжнародний день логопеда
15 листопада - Міжнародний день відмови від паління
15 листопада - Міжнародний день філософії
16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
16 листопада - Міжнародний день терпимості
17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ
17 листопада - Міжнародний день студентів
18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій
18 листопада - День працівників сільського господарства України
19 листопада - Всесвітній день чоловіків
19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України
19 листопада - День працівника скляної промисловості
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7 пород собак, способных спасти от депрессии и одиночества
Вы наверняка знаете, что собака была первым животным, которое приручил человек. Прошло много тысяч (!!!) лет, а наши четвероногие друзья все еще продолжают демонстрировать любовь, верность, преданность и запредельный уровень эмпатии.
Все собаки хороши, они могут быть верными друзьями и помощниками. Ведь не зря современные кинологи делят домашних питомцев на разнообразные категории. Есть собаки-поводыри и собаки-овчарки, служебные породы, ездовые, охотничьи, сторожевые и те, что помогают в реабилитации детишек-аутистов и пациентов после травм, операций. Но сегодня речь пойдет об особой категории пушистиков — собаках-компаньонах. Выбирая пса, который сможет быть вашим верным товарищем, важно обратить внимание на следующие качества характера: собака должна быть контактной, но ненавязчивой, любящей и вместе с тем независимой. Думаете, таких не бывает? Мы подготовили для вас топ-7 собачек, идеально спасающих от одиночества и душевных травм. подробнее
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