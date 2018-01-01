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14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

Цукровий діабет – це порушення всіх видів обміну речовин, в тому числі вуглеводного обміну. Організм людини не може повністю використати поживні речовини, які він отримує з їжею. Поживні речовини в організмі перетворюються на глюкозу, яка є енергією для організму. Більшість випадків цукрового діабету належить до двох категорій. Цукровий діабет першого типу найчастіше діагностується у віці до 20 років. При цьому типі організм не виробляє інсулін. Близько 10% хворих мають 1 тип діабету. Цукровий діабет 1 типу починається швидко. Хворий різко втрачає масу тіла, з’являється сухість у роті, спрага, швидко підвищується рівень цукру в крові. Якщо не проводити лікування може розвинутись коматозний стан. Перший тип цукрового діабету потребує інсулінотерапії.



На цукровий діабет другого типу найчастіше хворіють після 45 років. При цьому типі організм не виробляє інсулін в достатній кількості і клітини організму недостатньо реагують на власний інсулін, тобто інсулін не засвоюється організмом. Близько 90% людей мають другий тип діабету. Цукровий діабет другого типу починається поступово. З’являється немотивована слабкість, сухість у роті, спрага. Підвищення рівня цукру в крові спочатку незначне. Високі рівні глюкози в крові часто не викликають значних розладів самопочуття, але є вкрай небезпечними. У людей з високими рівнями цукру в крові швидше розвиваються процеси старіння організму, значно частіше виникають захворювання серцево-судинної системи такі, як ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, інсульти виникають значно частіше. Цукровий діабет – це порушення всіх видів обміну речовин, в тому числі вуглеводного обміну. Організм людини не може повністю використати поживні речовини, які він отримує з їжею. Поживні речовини в організмі перетворюються на глюкозу, яка є енергією для організму. Більшість випадків цукрового діабету належить до двох категорій. Цукровий діабет першого типу найчастіше діагностується у віці до 20 років. При цьому типі організм не виробляє інсулін. Близько 10% хворих мають 1 тип діабету. Цукровий діабет 1 типу починається швидко. Хворий різко втрачає масу тіла, з’являється сухість у роті, спрага, швидко підвищується рівень цукру в крові. Якщо не проводити лікування може розвинутись коматозний стан. Перший тип цукрового діабету потребує інсулінотерапії.На цукровий діабет другого типу найчастіше хворіють після 45 років. При цьому типі організм не виробляє інсулін в достатній кількості і клітини організму недостатньо реагують на власний інсулін, тобто інсулін не засвоюється організмом. Близько 90% людей мають другий тип діабету. Цукровий діабет другого типу починається поступово. З’являється немотивована слабкість, сухість у роті, спрага. Підвищення рівня цукру в крові спочатку незначне. Високі рівні глюкози в крові часто не викликають значних розладів самопочуття, але є вкрай небезпечними. У людей з високими рівнями цукру в крові швидше розвиваються процеси старіння організму, значно частіше виникають захворювання серцево-судинної системи такі, як ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, інсульти виникають значно частіше. подробнее