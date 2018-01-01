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9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада - Всесвітній день молоді

10 листопада - Всесвітній день науки

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії

11 листопада - День офтальмолога

12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - День фахівця з безпеки

13 листопада - Міжнародний день сліпих

14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем

14 листопада - День боротьби проти діабету

14 листопада - Міжнародний день логопеда

15 листопада - Міжнародний день відмови від паління

15 листопада - Міжнародний день філософії

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

16 листопада - Міжнародний день терпимості

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

17 листопада - Міжнародний день студентів

18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

18 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО СИБІРКУ

Сибірка – це інфекційне захворювання, що є спільним для тварин та людей. В європейському регіоні щорічно реєструються спорадичні випадки сибірки. Так, у 2017 році зареєстровано 6 випадків сибірки: в Болгарії – 1 випадок та в Румунії – 6 випадків.



В Україні, в Одеської області у жовтні 2018 року лабораторно підтверджено діагноз "сибірська виразка", шкірна форма у мешканця с. Меняйлівка. Отримано позитивний результат дослідження на сибірку м’яса забитої тварини та ґрунту на подвір’ї, де було забито хвору тварину.



Зі специфічними симптомами захворювання шкіри госпіталізовано ще 4 людей, що займалися вимушеним забоєм та розтином великої худоби без ветеринарної експертизи. Сибірка – це інфекційне захворювання, що є спільним для тварин та людей. В європейському регіоні щорічно реєструються спорадичні випадки сибірки. Так, у 2017 році зареєстровано 6 випадків сибірки: в Болгарії – 1 випадок та в Румунії – 6 випадків.В Україні, в Одеської області у жовтні 2018 року лабораторно підтверджено діагноз "сибірська виразка", шкірна форма у мешканця с. Меняйлівка. Отримано позитивний результат дослідження на сибірку м’яса забитої тварини та ґрунту на подвір’ї, де було забито хвору тварину.Зі специфічними симптомами захворювання шкіри госпіталізовано ще 4 людей, що займалися вимушеним забоєм та розтином великої худоби без ветеринарної експертизи. подробнее