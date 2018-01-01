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9 листопада - День книги рекордів Гіннеса

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада - Всесвітній день молоді

10 листопада - Всесвітній день науки

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії

11 листопада - День офтальмолога

12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - День фахівця з безпеки

13 листопада - Міжнародний день сліпих

14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем

14 листопада - День боротьби проти діабету

14 листопада - Міжнародний день логопеда

15 листопада - Міжнародний день відмови від паління

15 листопада - Міжнародний день філософії

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

16 листопада - Міжнародний день терпимості

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

17 листопада - Міжнародний день студентів

18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

18 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

Где люди живут дольше всего?

Алхимики, врачи, ученые и просто мечтатели веками искали секрет вечной жизни. Но даже современные технологии не способны объяснить, почему в некоторых странах люди живут более 80 лет, а в других редко доживают до 70.



А пока мы можем традиционно завидовать долголетию японцев и итальянцев.



Исследователи проанализировали продолжительность жизни в 195 стран мира. Алхимики, врачи, ученые и просто мечтатели веками искали секрет вечной жизни. Но даже современные технологии не способны объяснить, почему в некоторых странах люди живут более 80 лет, а в других редко доживают до 70.А пока мы можем традиционно завидовать долголетию японцев и итальянцев.Исследователи проанализировали продолжительность жизни в 195 стран мира. подробнее