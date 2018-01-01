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Погода в Павлограде
GISMETEO: Погода по г.Павлоград
 
 
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9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
9 листопада - День книги рекордів Гіннеса
9 листопада - День української писемності та мови
9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
10 листопада - Всесвітній день молоді
10 листопада - Всесвітній день науки
10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії
11 листопада - День офтальмолога
12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією
12 листопада - День фахівця з безпеки
13 листопада - Міжнародний день сліпих
14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем
14 листопада - День боротьби проти діабету
14 листопада - Міжнародний день логопеда
15 листопада - Міжнародний день відмови від паління
15 листопада - Міжнародний день філософії
16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
16 листопада - Міжнародний день терпимості
17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ
17 листопада - Міжнародний день студентів
18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій
18 листопада - День працівників сільського господарства України
19 листопада - Всесвітній день чоловіків
19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України
19 листопада - День працівника скляної промисловості
 
 
Где люди живут дольше всего?
Дата: 12 Ноябрь 2018  

Алхимики, врачи, ученые и просто мечтатели веками искали секрет вечной жизни. Но даже современные технологии не способны объяснить, почему в некоторых странах люди живут более 80 лет, а в других редко доживают до 70.

А пока мы можем традиционно завидовать долголетию японцев и итальянцев.

Исследователи проанализировали продолжительность жизни в 195 стран мира. подробнее
 
 
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