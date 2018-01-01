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9 листопада - День книги рекордів Гіннеса

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада - Всесвітній день молоді

10 листопада - Всесвітній день науки

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії

11 листопада - День офтальмолога

12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією

12 листопада - День фахівця з безпеки

13 листопада - Міжнародний день сліпих

14 листопада - Всесвітній день географічних інформаційних систем

14 листопада - День боротьби проти діабету

14 листопада - Міжнародний день логопеда

15 листопада - Міжнародний день відмови від паління

15 листопада - Міжнародний день філософії

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

16 листопада - Міжнародний день терпимості

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

17 листопада - Міжнародний день студентів

18 листопада - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

18 листопада - День працівників сільського господарства України

19 листопада - Всесвітній день чоловіків

19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби України

19 листопада - День працівника скляної промисловості

Аюрведические рекомендации по укреплению иммунитета

Аюрведа – это одна из древнейших комплексных медицинских систем, которая оказала огромное влияние на развитие арабской и европейской медицины. Это даже не наука о медицине, а система жизни человека в гармонии с природой. Согласно Аюрведе душевное состояние тесно связано с физиологическим, поэтому болезни возникают при отсутствии баланса души и тела. Также очень большое значение имеет воздействие окружающей среды на здоровье человека и при смене сезона аюрведические врачи рекомендуют пересмотреть режим дня, а также подкорректировать питание.



Так что же советуют специалисты этой древней системы, чтобы переход к холодному времени года прошел как можно менее травматично для организма? – это одна из древнейших комплексных медицинских систем, которая оказала огромное влияние на развитие арабской и европейской медицины. Это даже не наука о медицине, а система жизни человека в гармонии с природой. Согласно Аюрведе душевное состояние тесно связано с физиологическим, поэтому болезни возникают при отсутствии баланса души и тела. Также очень большое значение имеет воздействие окружающей среды на здоровье человека и при смене сезона аюрведические врачи рекомендуют пересмотреть режим дня, а также подкорректировать питание.Так что же советуют специалисты этой древней системы, чтобы переход к холодному времени года прошел как можно менее травматично для организма? подробнее