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20 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
18 жовтня 2018 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» пройшла прес-конференція на тему: «20 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози». У заході взяла участь зав. амбулаторії ЗПСМ №8 КЗ «ЦПМСД м. Павлоград» ПМР» Гацько Юлія В’ячеславівна.
Гацько Ю.В. розповіла журналістам, що рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, найчастіше ним хворіють жінки у віці від 13 до 90 років. Рак молочної залози – це злоякісне новоутворення (пухлина) залозистої тканини молочної залози. Кількість випадків раку молочної залози в розвинених країнах різко збільшилась після 1970-х років. Причиною збільшення частоти захворюваності вважають зміна стилю життя населення розвинених країн, зокрема те, що в сім'ях стало менше дітей, терміни грудного вигодовування скоротилися, а вік перших пологів переступив тридцятирічний рубіж. подробнее
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