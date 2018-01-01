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9 жовтня - Всесвітній день пошти

Город-призрак среди песков

Среди бесплодных песков, на краю Намибской пустыни лежат руины некогда великого города.



Богато украшенные здания бросают вызов безжизненному пейзажу, нарушая окружающую тишину и спокойствие.



Колманскоп был основан в 1900-х годах, и стал домом для сотен немецких горняков, отчаянно ищущих алмазы в пустыне Намибии.



В течение 40 лет Колманскоп был сердцем суетливого и процветающего оазиса. Но его история успеха быстро подошла к концу. Спустя всего 40 лет город покинули люди, и его поглотила пустыня. Среди бесплодных песков, на краю Намибской пустыни лежат руины некогда великого города.Богато украшенные здания бросают вызов безжизненному пейзажу, нарушая окружающую тишину и спокойствие.Колманскоп был основан в 1900-х годах, и стал домом для сотен немецких горняков, отчаянно ищущих алмазы в пустыне Намибии.В течение 40 лет Колманскоп был сердцем суетливого и процветающего оазиса. Но его история успеха быстро подошла к концу. Спустя всего 40 лет город покинули люди, и его поглотила пустыня. подробнее