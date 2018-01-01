Главное меню Главная Астропрогноз Гороскоп Свяжитесь с нами Знакомства Телепрограмма Погода Гостевая книга Погода в Павлограде Дата / Время Податкова адміністрація Реклама Свята України 28 вересня - Всесвітній день боротьби проти сказу

29 вересня - Всесвітній день серця

29 вересня - День отоларинголога

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня - День усиновлення

30 вересня - Міжнародний день глухих

30 вересня - Міжнародний день перекладача

1 жовтня - Всесвітній день архітектора

1 жовтня - День ветерана

1 жовтня - День геронтолога

1 жовтня - Міжнародний день житла

1 жовтня - Міжнародний день лікаря

1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку

1 жовтня - Міжнародний день музики

1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства

2 жовтня - День уролога

2 жовтня - Міжнародний день ненасильства

2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога

4 жовтня - Всесвітній день тварин

4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу

5 жовтня - Всесвітній день вчителя

5 жовтня - Всесвітній день посмішки

5 жовтня - День працівників карного розшуку

6 жовтня - Всесвітній день охорони місць проживання

6 жовтня - Всесвітній день стомованих хворих

7 жовтня - Український день вчителя

8 жовтня - День юриста України

9 жовтня - Всесвітній день пошти

Небезпечні наслідки вживання дикорослих грибів

20 вересня 2018 року в актовій залі КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференцію на тему: «Небезпечні наслідки вживання дикорослих грибів та рослин».



В роботі прес-конференції взяли участь міський анестезіолог Арутюнян Юрій Володимирович та лікар із загальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»» Городнича Світлана Анатоліївна.



Городнича С.А. повідомила журналістам, що в останні роки реєструється велика кількість нещасних випадків від вживання в їжу дикорослих грибів. Щорічна кількість хворих, які звертаються до лікарів з діагнозом отруєння грибами, широко варіюється в залежності від погодних умов і врожайності грибів. При сприятливих погодних умовах (досить тепло і дощі) в лікувально-профілактичні заклади України звертається до 200 чоловік на рік. Смертність при отруєннях грибами становить від 2% до 5%. 20 вересня 2018 року в актовій залі КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференцію на тему: «Небезпечні наслідки вживання дикорослих грибів та рослин».В роботі прес-конференції взяли участь міський анестезіолог Арутюнян Юрій Володимирович та лікар із загальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»» Городнича Світлана Анатоліївна.Городнича С.А. повідомила журналістам, що в останні роки реєструється велика кількість нещасних випадків від вживання в їжу дикорослих грибів. Щорічна кількість хворих, які звертаються до лікарів з діагнозом отруєння грибами, широко варіюється в залежності від погодних умов і врожайності грибів. При сприятливих погодних умовах (досить тепло і дощі) в лікувально-профілактичні заклади України звертається до 200 чоловік на рік. Смертність при отруєннях грибами становить від 2% до 5%. подробнее