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Серце для життя
27 вересня 2018 року в актовій залі КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» було проведено прес-конференцію на тему: «29 вересня - Всесвітній день серця».
У роботі прес-конференції взяли участь заступник головного лікаря з медичної частини КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР», міський кардіолог Жицька Ірина Володимирівна, зав. відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії терапевтичного профілю КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР», лікар-анестезіолог Ігнатенко Ігор Іванович та зав. амбулаторії ЗПСМ №7 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлоград» ПМР», міський дитячий кардіолог Немикіна Ірина Володимирівна.
Жицька Ірина Володимирівна розповіла журналістам про те, що Всесвітній день серця вперше був організований в 1999 році за ініціативи Всесвітньої федерації серця. Цю акцію підтримали Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНЕСКО та інші значущі організації. Спочатку День проводився в останню неділю вересня, а з 2011 року у нього фіксована дата - 29 вересня. подробнее
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