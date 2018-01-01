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29 вересня - Всесвітній день серця

29 вересня - День отоларинголога

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня - День усиновлення

30 вересня - Міжнародний день глухих

30 вересня - Міжнародний день перекладача

1 жовтня - Всесвітній день архітектора

1 жовтня - День ветерана

1 жовтня - День геронтолога

1 жовтня - Міжнародний день житла

1 жовтня - Міжнародний день лікаря

1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку

1 жовтня - Міжнародний день музики

1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства

2 жовтня - День уролога

2 жовтня - Міжнародний день ненасильства

2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога

4 жовтня - Всесвітній день тварин

4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу

5 жовтня - Всесвітній день вчителя

5 жовтня - Всесвітній день посмішки

5 жовтня - День працівників карного розшуку

6 жовтня - Всесвітній день охорони місць проживання

6 жовтня - Всесвітній день стомованих хворих

7 жовтня - Український день вчителя

8 жовтня - День юриста України

9 жовтня - Всесвітній день пошти

Як запобігти самогубствам у дітей та підлітків

Поради батькам:

- приділяти більше уваги психологічному стану дитини (звернути увагу на посилення почуття тривоги, безнадії, поглиненість думками про смерть, загробне життя, відсутність планів на майбутнє, спроби скласти записку про відхід з життя, роздачу особистих речей);

- перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у формі кита;

- перевіряти облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування у приватних чатах;

- звертати увагу на коло спілкування дитини;

- намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями;

- обов’язково контролювати те, які фото- та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини;

- встановлювати функцію "батьківський контроль" на всіх гаджетах дитини. - приділяти більше уваги психологічному стану дитини (звернути увагу на посилення почуття тривоги, безнадії, поглиненість думками про смерть, загробне життя, відсутність планів на майбутнє, спроби скласти записку про відхід з життя, роздачу особистих речей);- перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у формі кита;- перевіряти облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування у приватних чатах;- звертати увагу на коло спілкування дитини;- намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями;- обов’язково контролювати те, які фото- та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини;- встановлювати функцію "батьківський контроль" на всіх гаджетах дитини. подробнее