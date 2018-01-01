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Свята України
28 вересня - Всесвітній день боротьби проти сказу
29 вересня - Всесвітній день серця
29 вересня - День отоларинголога
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек
30 вересня - День усиновлення
30 вересня - Міжнародний день глухих
30 вересня - Міжнародний день перекладача
1 жовтня - Всесвітній день архітектора
1 жовтня - День ветерана
1 жовтня - День геронтолога
1 жовтня - Міжнародний день житла
1 жовтня - Міжнародний день лікаря
1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
1 жовтня - Міжнародний день музики
1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства
2 жовтня - День уролога
2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога
4 жовтня - Всесвітній день тварин
4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу
5 жовтня - Всесвітній день вчителя
5 жовтня - Всесвітній день посмішки
5 жовтня - День працівників карного розшуку
6 жовтня - Всесвітній день охорони місць проживання
6 жовтня - Всесвітній день стомованих хворих
7 жовтня - Український день вчителя
8 жовтня - День юриста України
9 жовтня - Всесвітній день пошти
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Як запобігти самогубствам у дітей та підлітків
Поради батькам:
- приділяти більше уваги психологічному стану дитини (звернути увагу на посилення почуття тривоги, безнадії, поглиненість думками про смерть, загробне життя, відсутність планів на майбутнє, спроби скласти записку про відхід з життя, роздачу особистих речей);
- перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення, з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у формі кита;
- перевіряти облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування у приватних чатах;
- звертати увагу на коло спілкування дитини;
- намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями;
- обов’язково контролювати те, які фото- та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини;
- встановлювати функцію "батьківський контроль" на всіх гаджетах дитини. подробнее
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