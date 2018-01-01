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9 жовтня - Всесвітній день пошти

О пользе какао

В осенний период нельзя отказывать себе в натуральных витаминах. Все знают о пользе овощей и фруктов, но мало кто задумывается о преимуществах какао.



Оказывается, какао может похвастаться не только высокой калорийностью и приятным вкусом.



Бобы какао являются источником калия, кальция, натрия, магния, железа, цинка и серы. Фенилэтиламин, содержащийся в какао, выступает мощным антидепрессантом, борется с депрессией и улучшает настроение. В осенний период нельзя отказывать себе в натуральных витаминах. Все знают о пользе овощей и фруктов, но мало кто задумывается о преимуществах какао.Оказывается, какао может похвастаться не только высокой калорийностью и приятным вкусом.Бобы какао являются источником калия, кальция, натрия, магния, железа, цинка и серы. Фенилэтиламин, содержащийся в какао, выступает мощным антидепрессантом, борется с депрессией и улучшает настроение. подробнее