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Всесвітній день серця
Напередодні Всесвітнього дня серця павлоградці мали змогу отримати консультації від обласних кардіологів
20 вересня 2018 року у КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлоград» ПМР» (вул. Соборна, 115) лікарем-кардіологом Шпак Катериною Олександрівною та дитячим лікарем-кардіологом Титаренко Оксаною Анатоліївною КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР» було проведено консультації пацієнтів з ішемічною хворобою серця, стенокардією, післяінфарктним кардіосклерозом, вадами серця, кардіоміопатіями. Під час прийому було оглянуто 32 дорослих та 20 хворих дітей. За потреби лікарями видавалися направлення з призначеною датою відвідування кардіологічного центру м. Дніпро. подробнее
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