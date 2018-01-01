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Профілактика цукрового діабету у дітей та підлітків

На сьогоднішній день в місті Павлограді 28 дітей хворих на цукровий діабет знаходяться під наглядом лікарів амбулаторій ЗПСМ КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» та міського ендокринолога. З них, у першому півріччі 2018 року, у 3 дітей було вперше виявлено захворювання на цукровий діабет.



Профілактика цукрового діабету у дітей різного віку повинна носити комплексний характер. Вона включає в себе організацію правильного харчування, певну фізичну активність, уникнення стресів і регулярне відвідування лікарів. Розглянемо ці пункти трохи детальніше. На сьогоднішній день в місті Павлограді 28 дітей хворих на цукровий діабет знаходяться під наглядом лікарів амбулаторій ЗПСМ КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» та міського ендокринолога. З них, у першому півріччі 2018 року, у 3 дітей було вперше виявлено захворювання на цукровий діабет.Профілактика цукрового діабету у дітей різного віку повинна носити комплексний характер. Вона включає в себе організацію правильного харчування, певну фізичну активність, уникнення стресів і регулярне відвідування лікарів. Розглянемо ці пункти трохи детальніше. подробнее