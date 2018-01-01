|
|
|
Дата / Время
Реклама
Свята України
1 вересня - День знань
2 вересня - День нотаріату
2 вересня - День підприємця України
5 вересня - Міжнародний день благодійності
7 вересня - День військової розвідки України
8 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги
8 вересня - День українського кіно
8 вересня - День фізичної культури і спорту України
8 вересня - Міжнародний день грамотності
8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
9 вересня - День танкіста
9 вересня - День тестувальника
9 вересня - Міжнародний день краси
9 вересня - День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня - Усікновення глави Святого пророка Іоана Предтечі
11 вересня - Тиждень освіти дорослих
13 вересня - День комп'ютерника і програміста
15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами
15 вересня - День винахідника і раціоналізатора України
15 вересня - День фармацевтичного працівника України
15 вересня - Міжнародний день демократії
16 вересня - Всенародний День Батька
16 вересня - День працівників лісу
16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня - День працівників цивільного захисту України
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці
21 вересня - Міжнародний день миру
22 вересня - День без автомобілів
22 вересня - День партизанської слави України
23 вересня - День машинобудівника України
23 вересня - День осіннього рівнодення
24 вересня - Міжнародний день караванника
|
Ситуація щодо захворювання на туберкульоз в місті Павлограді
Туберкульоз – тяжке інфекційне захворювання, яке вражає людей незалежно від їх віку, статі та професії. Збудником туберкульозу є туберкульозна паличка – широко розповсюджена та дуже стійка в оточуючому середовищі мікобактерія. Шляхи зараження на туберкульоз:
- при кашлі, чханні та навіть під час розмови з хворим;
- через предмети особистого користування хворого (рушник, посуд, одяг, постіль);
- при контакті з хворими тваринами та використанні в їжу продуктів тваринного походження, заражених туберкульозною паличкою.
За 6 місяців 2018р. виявлено 35 нових випадків захворювання на туберкульоз, що складає 32,2 на 100 тис. населення, в 2017р. показник складав 48 випадків – 44,2 на 100 тис. населення, спостерігається зниження показників захворюваності на 27,1%. подробнее
|
Добро пожаловать,
Внимание!
Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в блогах и в комментариях посетителей сайта. Комментарии не должны нарушать законодательство Украины и общепринятые морали.
Голосование
|
© 2001-2018 ЗАО Павлоградская газета Новости Павлограда «Спутник телезрителя»
При использовании любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на www.sputniktv.dp.ua обязательна. Разработка сайта — Триль Александр