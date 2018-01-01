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24 вересня - Міжнародний день караванника

Ситуація щодо захворювання на туберкульоз в місті Павлограді

Туберкульоз – тяжке інфекційне захворювання, яке вражає людей незалежно від їх віку, статі та професії. Збудником туберкульозу є туберкульозна паличка – широко розповсюджена та дуже стійка в оточуючому середовищі мікобактерія. Шляхи зараження на туберкульоз:

- при кашлі, чханні та навіть під час розмови з хворим;

- через предмети особистого користування хворого (рушник, посуд, одяг, постіль);

- при контакті з хворими тваринами та використанні в їжу продуктів тваринного походження, заражених туберкульозною паличкою.



За 6 місяців 2018р. виявлено 35 нових випадків захворювання на туберкульоз, що складає 32,2 на 100 тис. населення, в 2017р. показник складав 48 випадків – 44,2 на 100 тис. населення, спостерігається зниження показників захворюваності на 27,1%. Туберкульоз – тяжке інфекційне захворювання, яке вражає людей незалежно від їх віку, статі та професії. Збудником туберкульозу є туберкульозна паличка – широко розповсюджена та дуже стійка в оточуючому середовищі мікобактерія. Шляхи зараження на туберкульоз:- при кашлі, чханні та навіть під час розмови з хворим;- через предмети особистого користування хворого (рушник, посуд, одяг, постіль);- при контакті з хворими тваринами та використанні в їжу продуктів тваринного походження, заражених туберкульозною паличкою.За 6 місяців 2018р. виявлено 35 нових випадків захворювання на туберкульоз, що складає 32,2 на 100 тис. населення, в 2017р. показник складав 48 випадків – 44,2 на 100 тис. населення, спостерігається зниження показників захворюваності на 27,1%. подробнее