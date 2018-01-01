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Грудне вигодовування – основа життя

9 серпня 2018 року в актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» було проведено прес-конференцію на тему: «Тиждень підтримки грудного вигодовування».



У роботі прес-конференції взяли участь головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Дуднікова Олена Іванівна, лікар-неонатолог відділення новонароджених КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» Михайленко Оксана Анатоліївна та завідуюча дитячим відділенням КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» Кошелєва Наталія Костянтинівна.



Дуднікова Олена Іванівна розповіла журналістам про те, що головним завданням цього заходу є поширення інформації щодо переваг та впливу грудного вигодовування на досягнення цілей сталого розвитку, такі як подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів. У 2018 році Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться під девізом: «Годування грудьми – основа життя» і направлений на висвітлення розвитку Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні. 9 серпня 2018 року в актовій залі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» було проведено прес-конференцію на тему: «Тиждень підтримки грудного вигодовування».У роботі прес-конференції взяли участь головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» ПМР» Дуднікова Олена Іванівна, лікар-неонатолог відділення новонароджених КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» Михайленко Оксана Анатоліївна та завідуюча дитячим відділенням КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» Кошелєва Наталія Костянтинівна.Дуднікова Олена Іванівна розповіла журналістам про те, що головним завданням цього заходу є поширення інформації щодо переваг та впливу грудного вигодовування на досягнення цілей сталого розвитку, такі як подолання бідності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів. У 2018 році Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться під девізом: «Годування грудьми – основа життя» і направлений на висвітлення розвитку Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні. подробнее