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Как перестать нервничать или жизнь без стрессов
Состояние нервозности не чуждо каждому человеку, особенно, учитывая высокий темп жизни и огромное количество информационных потоков. В таких условиях даже незначительные неудачи могут привести к депрессии, апатии и другим нервным расстройствам. Для того, чтобы прекратить переживания по поводу и без такового, необходимо научиться контролировать свои эмоции. Существуют определенные способы, которые помогут успокоиться и перестать нервничать.
Причины нервозности
Состояние тревожности и душевных терзаний может быть спровоцировано разными обстоятельствами. У каждого человека разные ценности, и по этой причине разные ситуации могут вывести его из равновесия. Зачастую, человек сам накаляет обстановку, придавая излишнюю значимость вещам, которые этого не стоят. Причинами нервозности могут быть:
- Опасные ситуации, которые представляют угрозу для здоровья или жизни;
- Страх неудачи или, собственно, сама неудача;
- Боязнь выглядеть несоответствующим образом перед другими;
- Мандраж в преддверии важных мероприятий;
- Волнение из-за конфликтов, бытовых мелочей. подробнее
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