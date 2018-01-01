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8 серпня - Міжнародний день офтальмології

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

Всесвітній день боротьби з гепатитами «В» і «С»

26 липня 2018 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ПМР» було проведено прес-конференцію до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами «В» і «С». У роботі заходу взяв участь міський інфекціоніст Бондаренко Анатолій Іванович.



Бондаренко А.І. розповів журналістам про групу небезпечних інфекційних захворювань, що вражають печінку – вірусні гепатити. Хвороба розвивається з різним ступенем активності. Вона може протікати безсимптомно, тому часто хворі звертаються за допомогою вже пізно, коли в печінці відбуваються незворотні зміни. 26 липня 2018 року в КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ПМР» було проведено прес-конференцію до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами «В» і «С». У роботі заходу взяв участь міський інфекціоніст Бондаренко Анатолій Іванович.Бондаренко А.І. розповів журналістам про групу небезпечних інфекційних захворювань, що вражають печінку – вірусні гепатити. Хвороба розвивається з різним ступенем активності. Вона може протікати безсимптомно, тому часто хворі звертаються за допомогою вже пізно, коли в печінці відбуваються незворотні зміни. подробнее